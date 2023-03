L’ail des ours nous revient ce printemps : sa cueillette est réglementée

Si la cueillette professionnelle est interdite, certains repartent parfois avec plusieurs sacs-poubelle remplis d’ail des ours alors qu’en théorie, il faut se limiter à une poignée par personne. Une autre interdiction dans le domaine public, celle de s’éloigner des sentiers balisés. Si l’ail des ours se trouve sur votre chemin, c’est dans votre droit de le cueillir, mais si vous devez sortir du sentier et chercher plus loin "là, le code forestier ne prévoit pas qu’on sorte à ce point des sentiers et chemins", comme l’affirme François Laviolette du département Nature et des Forêts de Namur.

Ce département porte une attention bien particulière à ces plantes, des PV sont régulièrement dressés pour éviter les dégradations en forêt : "c’est le moment où les oiseaux nichent au sol, les batraciens circulent et les fleurs commencent à se développer".

Suite aux abus, de plus en plus de communes interdisent toute cueillette sur leur territoire, celle de l’ail des ours mais aussi des champignons et d’autres plantes. En Région bruxelloise, il est interdit de le cueillir car il y a trop d’amateurs sur un trop petit territoire.