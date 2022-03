L’ail des ours : comment récolter et cuisiner cette plante "magique"

Tout simplement parce que la plante fleurit en mars avril, au moment précis où les ours sortaient d’hibernation. L’ail des ours a des vertus dépuratives et diurétiques. C’est d’ailleurs pour cette raison que les ours s’en gavaient en sortie d’hibernation. L’ail des ours possède de nombreuses vertus : "elle regorge de vitamine C antioxydante. C’est bon pour la digestion mais aussi pour la circulation sanguine et cela fait baisser la pression artérielle. De plus, il éliminerait le mauvais cholestérol. Il est conseillé en cas de rhumatismes et d’arthrite. Cette plante très populaire en phytothérapie est consommée sous toutes les formes (extraits, poudres, teintures, gélules, comprimés, pommades, etc.)." nous expliquent les pigeons.