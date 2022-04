L'AIE monte une "task force" pour s'attaquer au problème du charbon

Des ministres de l'Energie, les patrons d'ArcelorMittal ou de Glencore, Michael Bloomberg... l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a annoncé jeudi la constitution d'une "task force" chargée de s'attaquer au problème du charbon, de nouveau en plein essor dans le monde.

Michael Bloomberg sera le président

Le groupe nourrira de ses recommandations un travail de l'AIE attendu en fin d'année sur "Le charbon dans la transition vers la neutralité carbone: stratégies pour un changement rapide et centré sur les individus".

Il sera présidé par l'ex-maire de New York et milliardaire militant de l'action climatique Michael Bloomberg, co-présidé par le ministre indonésien de l'Energie et des ressources minières Arifin Tasrif, et la ministre espagnole de la transition écologique Teresa Ribera.

Le groupe incluera Aditya Mittal, directeur général d'Arcelor Mittal, Gary Nagle, patron du géant du négoce des matières premières Glencore, et comptera Said Ahmed, vice-président de la Banque asiatique de développement, Gurdeep Singh, président de la National Thermal Power Corporation (NTPC) indienne, et Zhang Lei, patron du chinois Envision Energy.

Autres participants, le ministre canadien des Ressources naturelles Jonathan Wilkinson, le secrétaire d'Etat allemand aux Affaires économiques et à l'action climatique Patrick Graichen, le responsable du sujet finance climatique auprès de la présidence sud-africaine Daniel Mminele, ou encore la commissaire européenne à l'Energie Kadri Simson.

Le boom des prix du gaz a, depuis 2021, poussé nombre de pays à se tourner encore plus fortement vers le charbon, et ce malgré une croissance inédite des capacités renouvelables. La plus polluante et la plus réchauffante des énergies a ainsi été l'an dernier à l'origine de 40% de la croissance des émissions de C02 du secteur énergétique, avec un niveau historique de 15,3 milliards de tonnes de CO2.