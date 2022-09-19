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Ukraine - Україна

Правова допомога | L'aide juridictionnelle

il y a 1 heureTemps de lecture4 min
Par Micha

Ви потрапили в халепу, або вам просто необхідні послуги адвоката, але у вас немає фінансів? Чи вважаєте ви, що у вас недостатньо коштів для оплати гонорарів і витрат на адвоката? В такому випадку ви можете отримати безкоштовну правову допомогу (раніше відомої як pro deo).

Перш за все, правову допомогу не слід плутати з правовим захистом.

Це дві різні концепції:

Правова допомога дозволяє повністю або частково скористатися безкоштовними послугами адвоката

Юридична допомога дає доступ до повного або часткового безоплатного процесуальних витрат (судова служба, реєстрація, судовий пристав, нотаріус, експерт тощо)

Правова допомога:

Для малозабезпечених громадян закон передбачає надання юридичної допомоги в кожному барі. Ця правова допомога складається з 2 рівнів:

 Правова допомога першої лінії:

Це гарячі лінії, під час яких юристи до ваших послуг для короткої консультації: первинна юридична консультація, запит на інформацію тощо. Ця правова допомога доступна кожному, незалежно від доходу. Комісії з правової допомоги (C.A.J.) відповідають за управління першою лінією.

 В цьому випадку існують безкоштовні адвокати в Бельгії до яких може звернутись кожен охочий. 

 Правова допомога другої лінії:

Для бенефіціарів правової допомоги на основі їхнього доходу: люди, які відповідають певним фінансовим умовам або опинилися в певних ситуаціях, можуть отримати призначення адвоката, щоб допомогти їм у контексті судового чи адміністративного провадження, отримати більш глибоку консультацію або навіть для посередництва.

 Залежно від ситуації ця допомога буде повністю або частково безкоштовною. Офіси правової допомоги (B.A.J.) відповідають за надання правової допомоги другої лінії.

Повністю безоплатна правова та Частково безоплатна правова допомога надається особі:

Особам які отримують до 1426 євро;

Співмешканці які мають мінімальний дохід 1717 євро;

Засоби існування складаються з усіх ресурсів шукача правової допомоги чи його домогосподарства (доходи, допомога, заощадження тощо). Вони розраховуються після вирахування соціального страхування та податкових зборів (податку на джерело доходу або професійного податку) і збору за виключну заборгованість (борги, добровільні чи вимушені, які не є звичайними витратами повсякденного життя), а також, де це застосовно, сума на одного утриманця. Сімейні виплати в цьому розрахунку не враховуються.

 Де знайти адвоката зі списку волонтерів правової допомоги?

Якщо ви вважаєте, що маєте право на безкоштовну допомогу адвоката, зверніться до одного з офісів правової допомоги в країні. Ці офіси ви можете знайти за посиланням : https://avocats.be/fr/barreaux

Чи має заявник на правову допомогу вибір адвоката?

Так, якщо обраний адвокат є в списку адвокатів, які беруть участь у наданні правової допомоги у відповідній справі. Особам, які звертаються по правову допомогу, бажано звернутися до бюро правової допомоги того району, де вони проживають або в якому відбувається процедура.

 

L'aide juridictionnelle

Vous êtes en difficulté, ou vous avez juste besoin des services d'un avocat, mais vous n'avez pas les moyens financiers ? Pensez-vous que vous n'avez pas assez d'argent pour payer les honoraires et les frais d'avocat? Dans ce cas, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle gratuite (anciennement appelée pro deo).

Tout d'abord, il ne faut pas confondre l'aide juridique et l'assistance judiciaire. Ce sont deux notions différentes :

L'aide juridictionnelle vous permet d'utiliser totalement ou partiellement les services gratuits d'un avocat. L'assistance judiciaire donne accès à la gratuité totale ou partielle des frais de procédure (greffe de justice, inscription, huissier, notaire, expert, etc.)

L'aide juridictionnelle:

Pour les citoyens à faible revenu, la loi prévoit la fourniture d'une assistance juridique dans chaque bar. Cette aide juridictionnelle comporte 2 niveaux :

Assistance juridique de première ligne :

Il s'agit de permanences téléphoniques durant lesquelles des avocats sont à votre écoute pour une courte consultation : première consultation juridique, demande d'information, etc. Cette aide juridique est accessible à tous, quel que soit le revenu. Les Commissions d'Aide Juridique (C.A.J.) sont chargées de la gestion de première ligne.

Dans ce cas, il existe des avocats gratuits en Belgique auxquels tout le monde peut s'adresser.

L'aide juridictionnelle de deuxième ligne :

Pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en fonction de leurs revenus : les personnes remplissant certaines conditions financières ou se trouvant dans certaines situations peuvent se voir attribuer un avocat pour les aider dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, pour obtenir des conseils plus approfondis ou encore pour une médiation .

Selon la situation, cette assistance sera totalement ou partiellement gratuite. Les Bureaux d'Aide Juridique (B.A.J.) sont chargés de fournir une aide juridique de deuxième ligne.

L'aide juridictionnelle entièrement gratuite et l'aide juridictionnelle partiellement gratuite sont accordées à une personne :

Les personnes qui reçoivent jusqu'à 1426 euros;

Cohabitants avec un revenu minimum de 1 717 euros ;

Les moyens d'existence sont constitués de l'ensemble des ressources du demandeur d'aide juridictionnelle ou de son ménage (revenus, aide, épargne, etc.). Ils sont calculés après déduction des charges sociales et fiscales (prélèvement à la source ou taxe professionnelle) et du prélèvement exceptionnel sur dette (dettes, volontaires ou involontaires, qui ne sont pas des dépenses courantes de la vie quotidienne) et, le cas échéant, du montant par personne à charge. 

Où puis-je trouver un avocat figurant sur la liste des bénévoles de l'aide juridique?

Si vous pensez avoir droit à une aide juridictionnelle gratuite, contactez l'un des bureaux d'aide juridictionnelle du pays. Vous pouvez retrouver ces cabinets sur le lien : https://avocats.be/fr/barreaux

Le demandeur d'aide juridictionnelle a-t-il le choix de son avocat ?

Oui, si l'avocat sélectionné figure sur la liste des avocats participant à l'assistance juridique dans l'affaire concernée. Les personnes sollicitant l'aide juridictionnelle doivent s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle du district où elles habitent ou où se déroule la procédure.

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