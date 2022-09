Правова допомога | L'aide juridictionnelle

Vous êtes en difficulté, ou vous avez juste besoin des services d'un avocat, mais vous n'avez pas les moyens financiers ? Pensez-vous que vous n'avez pas assez d'argent pour payer les honoraires et les frais d'avocat? Dans ce cas, vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle gratuite (anciennement appelée pro deo).

Tout d'abord, il ne faut pas confondre l'aide juridique et l'assistance judiciaire. Ce sont deux notions différentes :

L'aide juridictionnelle vous permet d'utiliser totalement ou partiellement les services gratuits d'un avocat. L'assistance judiciaire donne accès à la gratuité totale ou partielle des frais de procédure (greffe de justice, inscription, huissier, notaire, expert, etc.)

L'aide juridictionnelle:

Pour les citoyens à faible revenu, la loi prévoit la fourniture d'une assistance juridique dans chaque bar. Cette aide juridictionnelle comporte 2 niveaux :

Assistance juridique de première ligne :

Il s'agit de permanences téléphoniques durant lesquelles des avocats sont à votre écoute pour une courte consultation : première consultation juridique, demande d'information, etc. Cette aide juridique est accessible à tous, quel que soit le revenu. Les Commissions d'Aide Juridique (C.A.J.) sont chargées de la gestion de première ligne.

Dans ce cas, il existe des avocats gratuits en Belgique auxquels tout le monde peut s'adresser.

L'aide juridictionnelle de deuxième ligne :

Pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en fonction de leurs revenus : les personnes remplissant certaines conditions financières ou se trouvant dans certaines situations peuvent se voir attribuer un avocat pour les aider dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, pour obtenir des conseils plus approfondis ou encore pour une médiation .

Selon la situation, cette assistance sera totalement ou partiellement gratuite. Les Bureaux d'Aide Juridique (B.A.J.) sont chargés de fournir une aide juridique de deuxième ligne.

L'aide juridictionnelle entièrement gratuite et l'aide juridictionnelle partiellement gratuite sont accordées à une personne :

Les personnes qui reçoivent jusqu'à 1426 euros;

Cohabitants avec un revenu minimum de 1 717 euros ;

Les moyens d'existence sont constitués de l'ensemble des ressources du demandeur d'aide juridictionnelle ou de son ménage (revenus, aide, épargne, etc.). Ils sont calculés après déduction des charges sociales et fiscales (prélèvement à la source ou taxe professionnelle) et du prélèvement exceptionnel sur dette (dettes, volontaires ou involontaires, qui ne sont pas des dépenses courantes de la vie quotidienne) et, le cas échéant, du montant par personne à charge.

Où puis-je trouver un avocat figurant sur la liste des bénévoles de l'aide juridique?

Si vous pensez avoir droit à une aide juridictionnelle gratuite, contactez l'un des bureaux d'aide juridictionnelle du pays. Vous pouvez retrouver ces cabinets sur le lien : https://avocats.be/fr/barreaux

Le demandeur d'aide juridictionnelle a-t-il le choix de son avocat ?

Oui, si l'avocat sélectionné figure sur la liste des avocats participant à l'assistance juridique dans l'affaire concernée. Les personnes sollicitant l'aide juridictionnelle doivent s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle du district où elles habitent ou où se déroule la procédure.