Правова допомога | L'aide juridictionnelle

Ви потрапили в халепу, або вам просто необхідні послуги адвоката, але у вас немає фінансів? Чи вважаєте ви, що у вас недостатньо коштів для оплати гонорарів і витрат на адвоката? В такому випадку ви можете отримати безкоштовну правову допомогу (раніше відомої як pro deo).

Перш за все, правову допомогу не слід плутати з правовим захистом.

Це дві різні концепції:

Правова допомога дозволяє повністю або частково скористатися безкоштовними послугами адвоката

Юридична допомога дає доступ до повного або часткового безоплатного процесуальних витрат (судова служба, реєстрація, судовий пристав, нотаріус, експерт тощо)

Правова допомога:

Для малозабезпечених громадян закон передбачає надання юридичної допомоги в кожному барі. Ця правова допомога складається з 2 рівнів:

Правова допомога першої лінії:

Це гарячі лінії, під час яких юристи до ваших послуг для короткої консультації: первинна юридична консультація, запит на інформацію тощо. Ця правова допомога доступна кожному, незалежно від доходу. Комісії з правової допомоги (C.A.J.) відповідають за управління першою лінією.

В цьому випадку існують безкоштовні адвокати в Бельгії до яких може звернутись кожен охочий.

Правова допомога другої лінії:

Для бенефіціарів правової допомоги на основі їхнього доходу: люди, які відповідають певним фінансовим умовам або опинилися в певних ситуаціях, можуть отримати призначення адвоката, щоб допомогти їм у контексті судового чи адміністративного провадження, отримати більш глибоку консультацію або навіть для посередництва.

Залежно від ситуації ця допомога буде повністю або частково безкоштовною. Офіси правової допомоги (B.A.J.) відповідають за надання правової допомоги другої лінії.

Повністю безоплатна правова та Частково безоплатна правова допомога надається особі:

Особам які отримують до 1426 євро;

Співмешканці які мають мінімальний дохід 1717 євро;

Засоби існування складаються з усіх ресурсів шукача правової допомоги чи його домогосподарства (доходи, допомога, заощадження тощо). Вони розраховуються після вирахування соціального страхування та податкових зборів (податку на джерело доходу або професійного податку) і збору за виключну заборгованість (борги, добровільні чи вимушені, які не є звичайними витратами повсякденного життя), а також, де це застосовно, сума на одного утриманця. Сімейні виплати в цьому розрахунку не враховуються.

Де знайти адвоката зі списку волонтерів правової допомоги?

Якщо ви вважаєте, що маєте право на безкоштовну допомогу адвоката, зверніться до одного з офісів правової допомоги в країні. Ці офіси ви можете знайти за посиланням : https://avocats.be/fr/barreaux

Чи має заявник на правову допомогу вибір адвоката?

Так, якщо обраний адвокат є в списку адвокатів, які беруть участь у наданні правової допомоги у відповідній справі. Особам, які звертаються по правову допомогу, бажано звернутися до бюро правової допомоги того району, де вони проживають або в якому відбувається процедура.