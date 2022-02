L'aide alimentaire : "Est-ce qu’on n’est pas là comme soupape pour éviter l’explosion sociale ?"

L’aide alimentaire se décline de différentes façons, à la fois pour la récupération et la redistribution des invendus. "Ce qui m’a frappée, souligne Laure de Hesselle, c’est la myriade de projets, d’initiatives dans tous les sens, des plus officiels aux plus souterrains, et 'à la bonne franquette'. Et l’organisation de dingues qu’il y a là derrière, depuis les CPAS jusqu’aux associations."

Tout cela repose sur une masse de bénévoles. Ce sont à 70% des volontaires qui portent ce secteur de l’aide alimentaire, avec plus ou moins 800 organisations en Belgique francophone, Bruxelles et Wallonie.

La Fédération des Services sociaux soutient et accompagne toutes ces organisations, du CPAS au particulier dans son garage, pour rendre l’aide alimentaire la plus digne et la plus qualitative possible, explique Brigitte Grisar. On essaie de faire secteur, d’aider sur l’approvisionnement, sur la logistique, sur la qualité de l’accueil, avec du help desk quotidien et des formations. C’est un condensé de complexité, d’énergie, de vitalité et parfois aussi de violence.