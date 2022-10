L’aide à la jeunesse : un "secteur à l’agonie à tous les niveaux" s’alarme le juge Olivier Mallinus

Celui-ci d’expliquer son métier. Tout d’abord protéger les enfants en danger. "C’est une promesse qu’on fait aux enfants" répète le juge de la jeunesse. Et le manque de places disponibles pour ces enfants dans le besoin est criant. Les professionnels dans ce domaine ont donc écrit une carte blanche. Ils ont en retour reçu une lettre du cabinet de la ministre Glatigny, signifiant que des moyens budgétaires supplémentaires avaient été débloqués. Du côté des juges, on n’a rien vu venir encore, dit le juge.

Et des enfants dans le besoin d’être trimballés entre différentes institutions faute de place disponibles. "Ces enfants rêvent d’un autre avenir, d’un autre quotidien, donc c’est tout cela qu’il faut mettre en place" a souligné le juge à notre micro. Manque de moyens, saturation des services… les problèmes sont multiples. "On a une mission qui est prévue par la loi et nous ne sommes pour le moment pas capables de la mener à bien" dénonce le juge, qui dit devoir recourir à du "bricolage".