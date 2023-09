L'agrobusiness au Brésil, records et envers du décor

"En moyenne ici, 20 jusqu'à 40 bêtes sont prêtes à être abattues. Je choisis les plus grosses et les plus grasses. Notre logiciel les classe par ordre de poids et je les emmène à l'abattoir." explique l'éleveur brésilien qui ajoute : "Avec la quantité de pâturages et de terres agricoles fertiles, on a de quoi fournir le Brésil tout entier et une grande partie du monde. Si cet accord nous permet de développer l'aspect technologique de notre production, on pourrait augmenter de 50 à 70 % notre productivité."