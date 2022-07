L'agriculture, un secteur essentiel mais qui évolue d'année en année

La Foire de Libramont s'ouvre ce vendredi matin à 9h. Un grand retour après deux ans d'interruption. Comme chaque année à pareille époque, La CBC Banque dresse un état des lieux des exploitations agricoles dans notre pays. En 20 ans, le nombre de fermes a diminué de près de 40% et la superficie des exploitations qui subsistent a triplé. Mais pour CBC Banque, la Wallonie a encore aujourd'hui un tissu agricole plutôt équilibré entre les grosses et les moyennes exploitations. Et l'idéal serait de pouvoir garder cet équilibre... Mais il est bien fragile quand on sait que plus de la moitié des agriculteurs wallons ont plus de 55 ans et que beaucoup sont à la recherche d'un repreneur ! Et puis, les agriculteurs doivent face aux crises successives. Pendant la crise Covid, les agriculteurs ont beaucoup investi, 4 agriculteurs sur 10, et développé les circuits-courts avec un certain succès. Mais l'euphorie aura été de courte durée. La crise ukrainienne, l'inflation et la perte du pouvoir d'achats ont rapidement balayé ces bonnes résolutions. La rentabilité des agriculteurs est d'autant plus menacée notamment par le prix des matières premières. Quatre agriculteurs sur dix estiment que cette nouvelle crise remet en question la viabilité de leur exploitation.