L'agriculture sociale : une thérapie verte

Les projets peuvent être collectifs aussi et induire une autre dynamique. A Genappe, Jérémy Vermeiren accueille chaque semaine un petit groupe qui l'aide dans ses activités de maraîchage. La démarche lui semble toute naturelle : "Je suis un agriculteur qui ouvre son coeur ; mon père était schizophrène , j'ai vécu avec lui et les gens différents ne me font pas peur." Chaque semaine , il retrouve donc sa petite troupe de bénévoles : il y a là Jean-Philip qui est passé par un burn-out et ressent le besoin de faire une pause. Béatrice profite de ce cadre depuis 6 ans et depuis lors, elle peut se passer de son psychiatre. On croise aussi Claire occupée à récolter les carottes et qui, l'âge de la retraite venu, trouve ici une manière de rompre son isolement. Le dos courbé sur le sol, binette en main, chacun panse ici ses petits ou grands bobos, libre à lui de les partager ou pas. Ce qui est primordial, c'est la dynamique de vie que cela engendre, les liens qui s'établissent et le sentiment d'être utile aussi. Samuel Hubaux qui encadre le projet via l'ASBL "Nos Oignons" l'observe sur le terrain : "Pour les bénéficiaires, c'est important de se sentir accueilli , dans une famille parfois, mais le fait d'avoir une réelle utilité et de participer à la vie de la ferme l'est tout autant."