L’agriculture sociale ou comment le retour à la terre crée du lien

Une évolution rendue possible grâce aux agriculteurs bien sûr mais peut-être aussi par le simple fait de retourner à la terre. "Les fermes sont des lieux qui, depuis très longtemps, rassemblent les gens", poursuit Nathalie Bodart. "C’est aussi l’idée de faire une action qui a du sens parce que c’est vrai qu’on vit dans une société où on ne trouve pas toujours du sens dans ce qu’on fait mais là tout d’un coup, il y a quelque chose de très concert car on doit cultiver, on doit donner à manger aux animaux, etc".

Pour Anne-Sophie, agricultrice à la ferme du Raz Buzée, le projet est clairement une réussite. "C’est clair qu’on gagne énormément en le faisant, en tout cas pour ma part parce que c’est un reflet de la société qu’on n’a pas toujours sur soi. On sent qu’il n’y a pas que chez Marie-Françoise juste l’envie de venir passer un temps à la ferme et puis elle s’en va, il y a vraiment une relation qui se crée".

Une relation, une amitié qui se cultive donc. En Wallonie on compte aujourd’hui une quinzaine de lieux d’accueil. Des projets qui se retrouvent tous le sur site de la plateforme d’agriculture sociale.