L'agriculture régénérative : une méthode qui se répand en Belgique et qui sera utile pour le futur

Parmi les interlocuteurs de Farm for Good, il y a Dandoy, emblématique biscuiterie artisanale belge depuis 200 ans, informe Mélanie Guisset. "Quand la septième génération a repris, elle s’est demandé : 'Comment faire nos biscuits en respectant les limites planétaires ?' La farine qui est utilisée dans leurs biscuits est produite de manière régénérative, c’est-à-dire venant de grains provenant de cultures qui n’épuisent pas les sols. De plus, avec les déchets des spéculoos, Brussels Beer Project en fait une bière".

Pour Mélanie Guisset, les entreprises ont le pouvoir d’influencer toute une chaîne de production vers des pratiques plus durables. Elle cite à ce titre l'initiative des boulangeries Co’pain "qui travaillent des farines qui proviennent de cette agriculture régénérative. Pas encore de label, mais le message principal c’est que le consommateur peut questionner et savoir d’où viennent les matières premières et soutenir en achetant ces produits".