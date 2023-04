L'agriculture moléculaire ou comment les plantes peuvent fournir des protéines.

Pour repenser notre système alimentaire, lourdement impactant pour la Terre, il faut trouver un moyen de produire des protéines autrement qu'en comptant sur l'élevage. La viande in vitro attise la curiosité mais ce n'est pas la seule innovation surprenante. Savez-vous que les plantes, elles aussi, peuvent en fabriquer ?

Vous connaissiez sans doute la cuisine moléculaire, qui associe les principes scientifiques aux arts culinaires et permet d'envisager les techniques de cuisine sous un autre prisme. Elle a été largement mise en lumière par Hervé This, célèbre physico-chimiste collaborant avec l'Inrae. Mais savez-vous ce qu'est l'agriculture moléculaire ? Si le qualificatif est le même, il n'y a pas d'analogie évidente. Dans ce deuxième cas, on aborde davantage une piste de réflexion pour repenser le système alimentaire et le rendre moins impactant pour la planète.