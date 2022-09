L’agriculture high tech

Licenciée en Histoire contemporaine puis diplômée de l’Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ), Laure de Hesselle est journaliste chez Imagine depuis 2001 après une carrière comme indépendante (Le Soir…). Elle traite des grands enjeux de société (transition écologique et sociale, mouvements sociaux, numérique…) et des matières culturelles.

Dans ce numéro 152 du magazine Imagine, Laure de Hesselle a réalisé le dossier " Des champs numériques ".

Elle se penche sur l’intervention du numérique et des technologies de pointe dans l’agriculture. Une présence qui prend de plus en plus d’ampleur, qui suscite l’intérêt de nombreuses start up privées et de grandes entreprises commerciales. Les questions sont là : ces technologies sont-elles vraiment au service de l’agriculteur ? Les agriculteurs et éleveurs sont-ils placés sous surveillance ? La high tech n’encourage-t-elle pas une agriculture industrielle, au détriment des petits producteurs ?

Consultez l’article de Laure de Hesselle dans le n°152 septembre-octobre 2022 d’Imagine Demain le monde.