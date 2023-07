L'agriculture de conservation, cette solution pour vivre avec la sécheresse.

Alors que le sud de l'Europe étouffe sous des températures caniculaires se repose la question de la sécheresse et de son impact sur la filière. On parle de plus en plus d'une autre pratique agricole, alternative au bio : l'agriculture de conservation des sols.

En 2021, une équipe de chercheurs de l'Inrae-AgroParisTech avait dévoilé les conclusions d'une étude lourde d'enseignements sur la manière d'appréhender de nouvelles pratiques agricoles afin de mieux les adapter au dérèglement climatique. Publiées dans la revue Nature, ces recherches ont consisté à émettre une hypothèse quant à des conditions climatiques que l'on pourrait connaître en 2050.

Et les conclusions ont finalement indiqué que l'agriculture de conservation des sols devrait gagner davantage en intérêt dans des régions tropicales comme en Afrique de l'Ouest ou en Amérique du Sud. Cette pratique agricole serait notamment très bénéfique pour la culture du maïs dans ces territoires.