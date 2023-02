L’agriculteur qui avait fait condamner Monsanto agressé chez lui

L'agriculteur Paul François, qui avait fait condamner Monsanto, a été agressé chez lui la semaine dernière en Charente, où le parquet a ouvert une enquête pour "violences en réunion".

Le céréalier, fondateur de l'association Phyto-victimes, a été frappé et ligoté par trois personnes dans son garage à Bernac, a déclaré à l'AFP son avocat Me François Lafforgue, étayant des informations de la presse locale.

Il a également confirmé que les agresseurs l'auraient menacé en déclarant: "On en a marre de t'entendre et de voir ta gueule à la télé".

Trois circonstances aggravantes ont été retenues par le parquet: "violences en réunion", "arrestation et séquestration", et "administration de substances". France 3 Nouvelle-Aquitaine affirme que les agresseurs ont tenté de lui faire avaler un liquide.

Ils se seraient enfuis au moment où des lumières se sont allumées à l'extérieur du domicile. Aucun d'entre eux n'a encore été identifié et les gendarmes se sont rendus sur place.

L'avocat de Paul François envisage "sérieusement de porter plainte mais l'urgence était qu'il sorte de cet épisode traumatisant. Nous demandons que l'enquête soit menée le plus rapidement possible pour retrouver les coupables dans les meilleurs délais", a ajouté Me Lafforgue.