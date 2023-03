L’agriculteur qui a endommagé la réserve naturelle à Estinnes a jusqu’à vendredi pour "tout remettre en ordre"

C’est un petit coin de paradis pour animaux. La réserve naturelle de Peissant, dans l’entité d’Estinnes en province de Hainaut. La roselière de 2,5 hectares est gérée par Natagora. Récemment, elle a été endommagée par un agriculteur. Au total, sept fossés ont été creusés à travers les roseaux. Un petit labyrinthe de canaux qui débouchent sur un bassin, lui aussi creusé à l’aide de l’engin de chantier. Ce bassin est relié au ruisseau d’Estinnes qui longent la réserve naturelle. Pour ces travaux, les roseaux ont été écrasés et arrachés.

Une réunion de conciliation avec l’agriculteur, Natagora, le DNF et les autorités communales s’est tenue ce mardi. L’agriculteur à jusqu’à vendredi pour "tout remettre en ordre", indique Robert Baise, conservateur de la réserve naturelle. "Il est d’accord pour tout remettre en avant" ajoute le conservateur. "Il va reboucher les drains. D’autre part, comme il avait enlevé la clôture, il n’y avait plus de limites entre sa prairie, qu’il va cultiver, et la réserve. Il va y avoir des recherches pour qu’il remette des bornes et puis la clôture pour que tout soit délimité".