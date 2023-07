L’agent de Caleb Ewan réagit aux critiques : "Dégoûtant d’humilier un coureur qui a tant donné, Heulot lui doit des excuses"

L’agent d’Ewan, Jason Bakker, furieux après cette sortie, a réagi en déclarant à Cycling Weekly dans une interview publiée samedi : "Il est franchement dégoûtant de tenir publiquement ces propos et d’humilier un coureur qui a tant donné à Lotto sur les quatre à cinq dernières années. J’ai parlé avec Caleb à deux reprises et il est assez dévasté. C’est extrêmement décevant. Il [Heulot] a parlé de l’état d’esprit de Caleb. Remettre en question publiquement la santé mentale de quelqu’un de cette manière est très dangereux et il doit des excuses à Caleb", a notamment déclaré Jason Bakker.