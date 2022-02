L’agent d’Arthur Theate explique les dessous de la réussite de "Leone" à Bologne

"Sa valeur monte en flèche, oui, et c’est normal. Quand tu viens d’Ostende et que tu t’imposes comme titulaire en Série A, si jeune et si vite, ta valeur grimpe. Et son nouveau statut de Diable amplifie tout ça. Et si des grands clubs comme le Milan AC ont contacté Bologne (ndlr : auquel il appartient depuis que le BFC a levé l’option, et jusqu’en 2026), le club ne s’en séparera que si le montant proposé est élevé, parce qu’il a consenti de gros efforts pour acquérir Arthur".

Arthur ne quitterait Bologne pour un grand club que s’il est sûr de jouer

"Mais si les deux clubs se mettaient d’accord on aurait notre mot à dire aussi, et la priorité d’Arthur, c’est de jouer. On n’a pas franchi tous ces obstacles pour rien, pas question de se retrouver durant une longue période sur le banc, il a encore de grosses étapes à franchir. Sa motivation est bien sûr en partie liée aux Diables. Il y a goûté, il veut y rester. Le rêve de tout jeune joueur est d’aller en Coupe du Monde".