L’agenda de VivaCité

Premier salon de l'année consacré exclusivement aux aménagements extérieurs et au jardinage, le salon " DÉCOJARDIN " transforme le hall de Ciney Expo en un jardin géant le temps de 2 week-ends (6 jours). Avec plus de 80 exposants (hall de 6000m², chapiteau et extérieurs) présentant les nouvelles tendances et de nombreux architectes paysagistes, pépiniéristes ou artisans se tiennent à disposition pour conseiller et guider...Conférences, animations & ateliers sont proposés gratuitement tout au long du salon !

Plus d'infos : https://www.cineyexpo.be