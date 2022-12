L'agenda de Tipik!

Mardi 7 février 2023 - Lous & The Yakuza – Ancienne Belgique

Elle nous fait tourner la tête depuis 2019 et la sortie de "Dilemme", un premier single qui a changé sa vie et les nôtres. Aujourd’hui, c’est avec classe et assurance qu’elle nous propose son deuxième album porté par "Hiroshima", un titre accrocheur qui confirme un talent indéniable. Lous and The Yakuza dévoile dans la foulée une nouvelle salve de concerts dont deux passages de choix en Belgique. Elle se produira le 7 février 2023 à l’AB et le 9 février à De Roma, Anvers.

Depuis ses débuts, l’artiste belgo-congolaise intrigue, charme et interpelle. Reconnu en Belgique et sur la scène internationale, son langage est universel et défie les barrières linguistiques et culturelles. En 2020, elle bluffe critiques et public avec son premier album "Gore", réalisé par le producteur espagnol El Guincho (connu pour son travail avec Rosalía) et se profile instantanément comme LA nouvelle sensation pop belge. Son charisme, ses mélodies et ses textes lui confèrent une personnalité inclassable, teintée de poésie inspirée et dansante. Tout le monde se l’arrache, elle enchaine les concerts et figure à l’affiche des meilleurs festivals (Dour, Core). Avec l’ultra-tubesque "iota", sorti vendredi dernier, Lous se débarrasse de toute étiquette et nous offre douze titres empreints d’une pop RnB fédératrice aux inspirations éclectiques, nourries de rap ou de rythmes nippons. Elle s’adresse à tous.tes avec intelligence, sincérité et honnêteté. Ne manquez pas de retrouver Lous and The Yakuza sur scène, chez nous, le 7 février à l’AB et/ou le 9 février à De Roma.