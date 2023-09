L’agence Urban n’a (à nouveau) plus d’argent pour payer les primes Rénolution à la rénovation.

Vous voulez mener de gros travaux dans votre habitation (comme par exemple réparer une chape ou sécuriser une charpente) ? Vous souhaitez demander une prime pour vous aider à payer la facture finale ? Il faudra peut-être patienter un peu.

L’enveloppe disponible pour les primes Rénolution à l’agence Urban.Brussels est à sec, indique le journal l’Echo.

Les demandes explosent depuis quelques mois et le système serait victime de son succès. D’ailleurs c’est déjà la deuxième fois cette année que Urban n’a plus d’argent pour payer les primes. Fin mai déjà, on apprenait qu’Urban avait déjà traité en cinq mois presque autant de primes que sur l’ensemble de l’année précédente et que les 11 millions d’euros prévus pour l'ensemble de 2023 avaient déjà été attribués.

Dans la foulée, le gouvernement régional a mis une première fois la main au portefeuille. 6,6 millions d’euros en plus ont été injectés chez Urban cet été, ce qui a servi à payer les primes qui avaient été promises et qui étaient alors en retard.

Aujourd’hui, on se retrouve donc dans le même cas de figure, avec une enveloppe à nouveau à sec et plus de 600 dossiers acceptés mais bloqués en attente de paiement. Chez Urban, on est aussi dans l’expectative avant d’accepter l’octroi de nouvelles primes.