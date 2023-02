L’agence spatiale japonaise a recruté ses premiers astronautes depuis 13 ans

L’agence spatiale japonaise Jaxa a annoncé avoir sélectionné une médecin de 28 ans et un fonctionnaire de la Banque mondiale de 46 ans pour devenir les nouveaux astronautes du pays, une première depuis 13 ans.

Ayu Yoneda, chirurgienne du Centre médical de la Croix-Rouge japonaise, et Makoto Suwa, spécialiste de la gestion du risque de catastrophe à la Banque mondiale, ont été choisis parmi plus de 4000 candidats pour l’entraînement qui doit durer deux ans. Ayu Yoneda est seulement la troisième femme à rejoindre le programme spatial japonais, dont les six astronautes actuels sont tous des hommes.

Au terme de l’entraînement, les deux lauréats pourront être appelés à rejoindre des missions à bord de la Station spatiale internationale ou à participer à la mission Artémis de la Nasa qui prépare l’envoi d’humains sur la Lune.