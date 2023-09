L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) incapable de contrôler la sécurité à la centrale Zaporijjia, selon Greenpeace

C’est un rapport couperet pour l’AIEA, l’Agence internationale de l’énergie atomique. Deux experts de Greenpeace se sont penchés sur la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la plus grande d’Europe, sous contrôle russe depuis mars 2022. Leur verdict : le régulateur international ne l’avoue pas mais il est incapable de contrôler la sécurité sur ce site.

Selon Jan Vande Putte et Shaun Burnie, experts en nucléaire chez Greenpeace, l’agence ne dispose pas d’assez d’inspecteurs sur place (ils sont quatre), et leurs accès sont trop restreints. "La centrale de Zaporijjia est la plus grande centrale d’Europe, 4 personnes pour couvrir un tel espace, ce n’est pas suffisant", nous explique Jan Van de Putte. Mais pour lui, le problème majeur c’est le fait que l’AIEA n’ait pas d’accès sans autorisation préalable de la Russie.