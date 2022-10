L’Agence européenne des médicaments alerte sur les risques graves liés à l’association de codéine et d’ibuprofène

L’association de codéine (dérivée de la morphine, un opioïde) et d’ibuprofène (un anti-inflammatoire) est utilisée pour traiter la douleur. Certains effets secondaires découlant de la prise de ces molécules associées étaient déjà connus comme l’accoutumance qui n’est pas le moindre. Mais d’autres observations ont été réalisées par le comité de pharmacovigilance de l’EMA. Le comité a examiné "plusieurs cas de toxicités rénales, gastro-intestinales et métaboliques qui ont été signalés en association avec des cas d’abus et de dépendance à la codéine et à l’ibuprofène, dont certains ont été mortels".

La conclusion est sans appel. Lorsqu’elle est prise à des doses supérieures aux doses recommandées ou pendant une période prolongée, la codéine associée à l’ibuprofène peut empêcher les reins "d’éliminer correctement les acides du sang dans l’urine (acidose tubulaire rénale). Un dysfonctionnement rénal peut également entraîner de très faibles taux de potassium dans le sang (hypokaliémie), ce qui peut à son tour provoquer des symptômes tels qu’une faiblesse musculaire et des étourdissements".