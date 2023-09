L’agence de l’énergie atomique "regrette" le manque de coopération de l’Iran

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a déploré lundi le manque de coopération de l’Iran, en particulier concernant la réinstallation des caméras de surveillance, sur fond de recul du stock total d’uranium enrichi pour des raisons techniques.

Le directeur général de l’instance onusienne, Rafael Grossi, "regrette qu’aucun progrès n’ait été fait" à ce sujet, selon un rapport confidentiel consulté lundi par l’AFP, à une semaine d’une réunion du Conseil des gouverneurs au siège de Vienne. De retour d’une visite à Téhéran en mars, il avait salué la promesse de la République islamique de remettre en route ces appareils de surveillance, débranchés en juin 2022 dans un contexte de détérioration des relations avec les puissances occidentales.

Il cite aussi "l’absence d’avancées" dans l’autre épineux dossier de la présence de particules d’uranium nucléaire sur deux sites non déclarés, Turquzabad et Varamin. Il s’agit d’un des points qui avaient bloqué l’an dernier les négociations engagées à Vienne pour ranimer l’accord de 2015 connu sous l’acronyme JCPOA, censé limiter les activités atomiques de l’Iran en échange d’une levée des sanctions internationales.

Dans un rapport séparé, l’AIEA fait état de stocks d’uranium enrichi de 3795,5 kg à la date du 19 août, soit un recul de 949 kgs comparé à mai attribué par un diplomate européen à des raisons techniques. Ce total reste toutefois plus de 18 fois supérieur à la limite autorisée. L’Iran enrichit toujours plus à des niveaux élevés, loin de la limite fixée à 3,67% : il dispose ainsi de 470,9 kg à 20% (+64,9 kgs accumulés au cours des derniers mois) et de 121,6 kgs à 60% (+7,5 kgs), seuil proche des 90% nécessaires à la fabrication d’une bombe. Selon le même diplomate, le rythme de production à 60% a cependant ralenti.