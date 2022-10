L'âge impacte plus notre santé que la génétique

Non, la génétique n’est pas le facteur qui détermine le plus notre état de santé en vieillissant. C'est du moins ce qu'avance une étude américaine publiée par Nature Communications.

"L'âge est le principal facteur de risque de nombreuses maladies humaines courantes", expliquent en préambule les auteurs de cette recherche menée à l'université de Berkeley en Californie. "A mesure que les individus vieillissent, de nombreux processus biologiques se détériorent, entraînant une altération des fonctions et des maladies", continuent les chercheurs.

Ces derniers ont mesuré l'impact de la génétique et du vieillissement sur 27 tissus humains différents prélevés sur environ 1.000 participants. Les résultats de cet examen ont montré que la génétique compte moins à mesure que l'on prenait de l'âge. L'impact du vieillissement sur les personnes de plus de cinquante ans variait même vingt fois plus que la génétique.