L'Afsca rappelle plusieurs produits pour présence possible de listeria

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) retire vendredi de la vente différents produits à base de fromage Asiago Pressato ainsi que des saucisses de poulet des marques AIA Wudy et Pavo Nature et les rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence possible de la bactérie listeria monocytogenes.

Ce rappel fait suite à une notification via le système d'alerte rapide européen Food et Feed (RASFF).

Les produits ont été commercialisés dans plusieurs points de vente en Belgique, indique l'Afsca sans préciser lesquels.

Toute personne souhaitant obtenir des informations supplémentaires peut appeler le proint de contact de l'Afsca pour les consommateurs au 0800/13.550 ou envoyer un mail à l'adresse courriel pointdecontact@afsca.be

Le numéro des lots et autres précisions concernant les produits rappelés se trouvent également sur le site web de l'Afsca, dans l'onglet rappel de produits.

La listériose est une infection grave, d'origine alimentaire, due à la bactérie Listeria monocytogenes. Elle peut être dangereuse pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes à faible immunité et les personnes âgées. Ses symptômes possibles sont les suivants: nausées et vomissements, douleurs abdominales, diarrhée ou constipation, maux de tête et fièvre permanente.