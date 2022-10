L’Afsca procède dimanche au rappel du fromage Morbier au lait cru (+ /- 200 g) en morceaux préemballés en raison de la présence possible de salmonelle.

L’Afsca demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés. Les produits concernés ont été vendus entre le 11 et le 27 octobre via plusieurs points de vente en Belgique.