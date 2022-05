L'Afsca rappelle du cumin moulu "Buhara" pour cause de présence possible de salmonelle

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) procède au rappel de cumin moulu de la marque Buhara, signale-t-elle mercredi. Cela en raison de la présence possible de salmonelle.

L'Agence demande de ne pas consommer ces épices et de les ramener au point de vente dans lequel elles ont été achetées.

Le retrait et le rappel de l'épice font suite à une alerte du réseau européen RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).

Les produits rappelés affichent des dates de péremption (DDM) allant du 03/01/2023 au 09/03/2024, pour des conditionnements allant de 70 à 500 grammes.

Pour toute information complémentaire, les consommateurs peuvent prendre contact avec le point de contact de l'Afsca via le 0800/13.550 ou pointdecontact@afsca.be.

Un peu après la mi-avril, l'Agence fédérale avait déjà procédé au rappel de cumin moulu, cette fois de la marque Larissa, pour le même motif.

La salmonelle est un type de bactérie qui peut provoquer des symptômes tels que des diarrhées, de la fièvre et des crampes d'estomac chez l'homme. C'est l'une des infections d'origine alimentaire les plus courantes.