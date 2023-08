L'Afsca rappelle des bonbons gélatineux "Jelly mini cup" à cause d'un risque d'étouffement

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) rappelle les bonbons gélatineux "Jelly mini cup", disponibles dans divers points de vente en Belgique, en raison d'un risque de suffocation, en particulier chez les enfants, a-t-elle indiqué mercredi.

Ces bonbons, dont la date de péremption (DDM) est fixée au 24/04/2024, contiennent en effet des additifs qui rendent les produits plus solides et peuvent donc présenter un risque d'étouffements, notamment chez les enfants. L'Afsca demande dès lors de ne pas consommer ce produit et de le rapporter au point de vente où il a été retiré. Pour toute information complémentaire, le point de contact de l'Afsca pour les consommateurs et consommatrices est joignable au 0800/13.550 ou via l'adresse pointdecontact@afsca.be.