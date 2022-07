L’Afsca est à Beauraing pour déterminer la cause de l’intoxication alimentaire de scouts

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) est en train d’effectuer des prélèvements afin de déterminer la cause de l’intoxication alimentaire de scouts originaires de Roux qui étaient en camp à Felenne, a indiqué le bourgmestre de Beauraing, Marc Lejeune (Les Engagés).

Au total, 24 scouts étaient sur place. Les cinq scouts qui ont dû être hospitalisés dans la nuit de mardi à mercredi ont pu sortir des hôpitaux de Dinant et Chimay dans la matinée. Huit autres scouts, transférés au centre Fedasil de Pondrôme pour qu’ils puissent récupérer dans de bonnes conditions, vont également mieux, a rassuré le bourgmestre.

L’objectif est maintenant d’établir la cause exacte de leur intoxication alimentaire. "L’Afsca est présente afin de faire des prélèvements de l’eau et de la nourriture consommées hier soir", a expliqué à ce sujet Marc Lejeune. "Les chefs avaient fait les courses dans la journée, donc il semble peu probable que le problème vienne de là. Cependant, il faut le vérifier. De même, pour l’eau, des contrôles vont être réalisés au niveau du robinet qui alimentait le camp et des bidons de stockage. Nous devrions avoir les résultats d’ici jeudi."