L'afrovéganisme, une autre vision que le véganisme mainstream "à l'européenne".

Comme son nom le suggère, l'afrovéganisme fait référence au véganisme pratiqué par les personnes afro-descendantes. Il bannit la consommation de produits alimentaires ou textiles résultant d'une exploitation animale.

L'afrovéganisme revêt également une dimension intersectionnelle, dans le sens où il cherche à déconstruire certains préjugés racistes. Par exemple celui selon lequel la gastronomie africaine repose principalement sur des plats à base de poulet et qu'il est donc "impossible" de l'associer au véganisme. En réalité, de nombreux plats ancestraux associés aux gastronomies africaines et antillaises - et encore consommés aujourd'hui - ont toujours été dépourvus de produits carnés.

L'une des militantes les plus connues qui porte ce mouvement est Charlotte Polifonte, Guadeloupéenne et créatrice du compte Instagram "Mangeuse d'herbe". Cette food activiste a créé ce compte en 2019, dans un premier temps pour sensibiliser sa famille au bien-être animal et au véganisme. Elle choisit le nom "Mangeuse d'herbe" pour afficher, non sans un trait d'humour, son alimentation axée autour de la consommation des végétaux. Elle y publie principalement des recettes inspirées de la cuisine antillaise traditionnelle.