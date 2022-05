L’Afropolitan Festival visibilise les talents féminins

Pour cette cinquième édition de l’Afropolitan Festival, qui aura lieu du 26 au 29 mai prochain, le thème sera "Women Power". Cinéastes, créatrices, autrices, activistes et artistes belges africaines et afrodescendantes se retrouvent le temps d’un week-end pour partager avec le public leurs créations et leurs combats antiracistes et féministes.

Siré Kaba, fondatrice et designer d’Erratum Fashion, est à l’initiative du NAW (New African Waves) pop-up fashion qui réunit douze créateurs de mode lors du festival, dont dix femmes, à partir du 27 mai. "Ce ne sont pas juste des vêtements et de la mode, on porte aussi un message."

C’est la troisième fois que NAW est convié au festival Afropolitan. Et promouvoir le travail des femmes est une évidence pour Siré Kaba. "Dans les sociétés africaines, la femme est le pilier de la famille. On se rend compte en fait du pouvoir qu’elles ont toujours porté. Et les festivals féminins font bouger les choses et permettent enfin de mettre leur travail en avant."