L’Afrique se brise en deux, un nouvel océan pourrait voir le jour

Ce long et lent processus est visible en surface à travers des tremblements de terre, des volcans qui entrent en éruption ou encore des failles de plusieurs kilomètres qui se forment pratiquement du jour au lendemain. L’activité sismique (le super-panache) sous le manteau terrestre est tellement forte sous le rift est-africain que la terre s’affaiblit sous la pression et la chaleur et devient plus fragile, au point de se rompre sous l’étirement subit.

Le long du rift, on peut voir clairement plusieurs fractures du sol qui grandissent de 2,5 à 5 cm par an, entre la région Afar au nord de l’Éthiopie et le Zimbabwé. "C’est le seul endroit sur Terre où vous pouvez étudier comment une faille continentale devient une faille océanique", s’est exprimé Christopher Moore, doctorant à l’Université de Leeds à Mashable.