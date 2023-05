L’Afrique du Sud : voyage en train au pays des extrêmes

L’Afrique du Sud attend Philippe Gougler cette semaine. La "nation arc-en-ciel" avec ses traditions ancestrales, son peuple, sa faune et sa flore, et bien sûr, ses trains, tous plus surprenants les uns que les autres.

C’est dans l’extrême sud du continent africain que se déroule ce voyage avec comme point de départ Le Cap, capitale législative, et au sud de la ville, Philippe ne peut s’empêcher d’aller se poser devant le mythique Cap de Bonne-Espérance, là où l’océan Indien croise l’océan Atlantique et où les premiers colons hollandais débarquèrent au 17e siècle.

À la gare se trouve l’un des trains les plus luxueux du monde : le Rovos. Un voyageur raconte que certains de ses wagons datent de 1911, étaient exposés dans un musée et ont été restaurés pour faire revivre ce train mythique. Notre journaliste chanceux embarque dans l’une des "suites élégantes de 12 m2", boisées avec son wagon-restaurant très chic où l’on est prié de mettre une cravate pour le dîner pour pouvoir déguster des plats raffinés arrosés de champagne millésimé. What else pour découvrir toute la beauté et la diversité des paysages ? !