L’AfricaMuseum s’engage à renforcer les partenariats entre musées africains et européens

L’AfricaMuseum a signé la Déclaration de Dakar, qui vise à renforcer les partenariats entre musées en Afrique et en Europe, indique le Musée royal de l’Afrique centrale à Bruxelles mardi dans un communiqué de presse.

Du 25 au 27 avril 2023, 60 directeurs de musées africains et européens se sont réunis lors d’un forum international organisé au Musée des Civilisations noires de Dakar (Sénégal). L’objectif de cette première édition était de constituer un réseau qui mette en œuvre un programme de partenariat multilatéral entre les musées d’Afrique et d’Europe. Trois grands thèmes ont été discutés pour dessiner l’avenir des musées : collections, expositions et renforcement de la capacité d’agir. "Convaincus que les musées ont un rôle majeur à jouer pour la promotion de la paix et la compréhension mutuelle, nous relevons ensemble le défi de construire et renforcer nos partenariats afin de répondre aux enjeux contemporains et transmettre aux générations futures un esprit de confiance mutuelle et de respect", peut-on notamment lire dans la Déclaration de Dakar, signée par les 60 directeurs venant de 38 pays d’Afrique et 10 d’Europe.