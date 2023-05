L’AfricaMuseum a inauguré samedi, à Tervuren, un nouvel espace dédié entièrement à la question du racisme.

Onze phrases à connotation raciste et de nombreux articles de presse relatant des incidents récents confrontent les visiteurs à ce phénomène encore ancré dans nos sociétés. D’autres activités viendront s’ajouter au cours des semaines et mois à venir, où le rôle passé, présent et futur du musée – et de l’institution scientifique – sera examiné d’un œil critique.