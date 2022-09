L’affiche du concert en hommage à Taylor Hawkins des Foo Fighters à Los Angeles se complète !

Les derniers noms des artistes qui seront présents au deuxième hommage au défunt batteur des Foo Fighters ont été révélés.

Le premier concert au Stade de Wembley à Londres avait déjà fait grand bruit et aujourd’hui, les nouvelles annonces promettent encore une soirée mémorable ce 27 septembre au Forum de Los Angeles.

En plus de Miley Cyrus, Mark Ronson, Joan Jett, Alanis Morissette, Gene Simmons de Kiss, Nikki Sixx de Motley Crue, Chad Smith des Red Hot Chili Peppers, Luke Spiller, Rufus Taylor, Krist Novoselic de Nirvana, John Paul Jones de Led Zeppelin, Pink, Nandi Bushell, John Theodore, Brad Wilk et Pat Wilson déjà annoncés, on verra se produire Tommy Lee de Motley Crue, Danny Carey de Tool, Kim Thayil de Soundgarden, Justin Hawkins de The Darkness et Kesha – qui étaient déjà présents à Wembley – et Taylor Momsen de The Pretty Reckless.

Le concert sera streamé en direct dans le monde entier via la chaîne Youtube de MTV. Toutes les infos ici.

Et voici le line-up complet :