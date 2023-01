L’affiche du carnaval de Binche dévoilée

À un peu plus cinq semaines du début officiel du carnaval de Binche, l’affiche de l’événement a été dévoilée ce vendredi. L’affiche est le résultat d’un concours organisé par la Ville de Binche, en collaboration avec l’Office du Tourisme. 40 projets étaient en course cette année.

Plus de 1500 votants se sont exprimés sur leurs trois coups de cœur. Au terme de l’exposition qui se tenait au sein de la maison des Associations et visible en ligne, le jury final, composé de représentants de la Ville, de l’ADF (Association de Défense du Folklore), des sociétés carnavalesques, du monde des arts et du monde associatif, s’est réuni afin de désigner le vainqueur. C’est le projet de François Gigounon, qui a été retenu.

Après des études supérieures de graphisme à l’Institut St-Luc de Bruxelles, François Gigounon est devenu indépendant dans le secteur de la communication graphique. Il exerce, parallèlement, une activité artistique : essentiellement des aquarelles et peintures sur des thèmes assez variés. Une grande partie de ses œuvres s’inspire de la Ville de Binche où il réside depuis sa naissance et surtout de son carnaval auquel il participe en famille depuis plus de 50 ans.

" Je suis très honoré d’avoir été choisi par les membres du jury et les votes du public pour cette édition officielle de 2023. Le style de l’affiche pourrait s’apparenter aux visuels touristiques, colorés et réalistes, esprit "années 50" présents dans les gares et lieux publics de l’époque. Je les ai retravaillés avec un caractère plus actuel dans le traitement de l’image", commente François Gigounou.

Le carnaval de Binche débutera le 19 février. Il avait été annulé en 2021 et 2022 à cause de la pandémie de Covid-19.