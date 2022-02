L’affiche des Nuits Bota 2022 dévoilée pour une édition normale retrouvée

La jeune et prometteuse artiste neo-soul, K.Zia sera à l’Orangerie le 4 mai pour présenter son album, "Genesis" tout juste sorti. Elle partagera la scène avec Crystal Murray. Le lendemain c’est la folk Canadienne d’Andy Shauf qui fera danser les Nuits.

En Suède on sait bouger et faire bouger, une preuve ? Ce sera le vendredi 6 mai avec le Post-punk de Viagra Boys pour commencer ce Week-end chargé puisque le samedi ce sera au tour de la Bota by Night. Après les concerts de Squarepusher, Plaid, Aksak Maboul, Hubert Lenoir ou encore Judith Kiddo, à partir de 23 heures les scènes intérieures du Bota passeront en mode club emmené par The Bug notamment.

Le 9 mai sera placé sous le signe de la release puisque 5 artistes viendront présenter leur nouveau projet dont Satchel Hart que l’on suit depuis ses débuts sur Jam, après "Pupils in Double Size" il y jouera la suite de son projet au Grand Salon en compagnie de Kowari et Eosine.

Le 12 mai on aura droit au retour de Jacques et son univers sur la scène du chapiteau, la révélation rap Benjamin Epps sera à l’Orangerie tendis que les amis de BRNS et de Tukan prendront possession du Grand Salon.

On notera aussi la présence d’Ascendant Vierge, Ic3peak, Erika De Casier ou encore la sensation Wet Leg dans la suite du programme.

Aussi riches que variées, allant des poésies pop de Vendredi Sur Mer au rap énervé de Kalash Criminel tout droit venu de Sevran, les Nuits du Botanique n’ont pas fini de nous surprendre pour notre plus grand plaisir.