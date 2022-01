L’affiche de Rock Werchter presque complète avec 64 nouveaux noms annoncés

L’été est en vue ! Les festivals arrivent ! Après le report de deux éditions, Rock Werchter est enfin de retour cette année du jeudi 30 juin au dimanche 3 juillet, au meilleur de sa forme. L’affiche est presque complète. Aujourd’hui, 64 nouveaux noms sont annoncés.

Rag’n’Bone Man, Lianne La Havas, Fontaines D.C., First Aid Kit, Carly Rae Jepsen, Black Pumas, RY X, Cigarettes After Sex, Altın Gün, Gang Of Youths, Airbourne, The Dead South, White Reaper, Reignwolf, Yumi Zouma et Owenn rejoignent l’affiche du jeudi 30 juin.

Bazart, IDLES, Lous and The Yakuza, Miles Kane, Inhaler, Turnstile, girl in red, Parcels, STIKSTOF, RHEA, JC Stewart, The Chats, The Last Internationale, The Regrettes, Waterparks et MOLYBARON rallient celle du vendredi 1er juillet.

À la programmation du samedi 2 juillet s’ajoutent Anne-Marie, LP, Leon Bridges, Clairo, Goldband, Sabrina Claudio, Marcus King, Alec Benjamin, Pitou, KennyHoopla, POORSTACY, The Faim et Dea Matrona. Balthazar, Disclosure, Michael Kiwanuka, MEUTE, Lost Frequencies Live, Kacey Musgraves, Jimmy Eat World, Big Thief, Modest Mouse, Joost, Fever 333, Moses Sumney, Emma Bale, Jehnny Beth, Snail Mail, The Record Company, Dry Cleaning, Bartees Strange et Peach Tree Rascals seront de passage à Werchter le dimanche 3 juillet.