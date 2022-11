L'affaire Sixte en 1917 : la proposition de paix de l'Autriche-Hongrie, rejetée par les Alliés et les Allemands

En 1917, l'épuisement et le découragement gagnent les tranchées. Aux soldats mobilisés d'août 14, on annonçait une guerre courte, les Français se voyant à Berlin pour la Noël 14, les Allemands s'imaginant à Paris plus vite encore.

Trois ans plus tard, les voilà qui croupissent dans des tranchées, meurent sous les obus ennemis et chaque offensive qu'on leur présente comme définitive échoue lamentablement après de terribles pertes. En 1917, il y a des mutineries au sein de l’armée française, chez l'allié russe c'est carrément la révolution et ça ne va guère mieux dans l’autre camp : à cause du blocus maritime des Anglais, la faim gagne la population allemande et les désertions se multiplient dans l'armée austro-hongroise.

C'est précisément d'Autriche-Hongrie que va venir la volonté d'arrêter la guerre. L'archiduc François-Joseph, celui qui a déclenché la guerre en attaquant la Serbie, décède en 1916. Son successeur Charles Ier sait son pays à bout de souffle. Sans en avertir son allié allemand, l'empereur d’Autriche-Hongrie décide alors de sonder les Alliés pour envisager la paix. Et pour se faire, il va passer par deux sous-officiers de l'armée belge. En l'occurrence ses beaux-frères : Sixte et François-Xavier de Bourbon-Parme, qui sont aussi les cousins d'Elisabeth reine des Belges, et qui ont choisi de s'engager dans l'armée belge. Ils reçoivent une lettre de leur mère leur demandant de se rendre en Suisse.