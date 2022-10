L’Affaire Réal Lessard, ou la plus grande arnaque du marché de l’art, contée par le Fantôme de la Radio

Revivez l'Affaire Réal Lessard à l'écoute de cette nouvelle histoire truffée d'archives, contée par le Fantôme de la Radio.

Un jour de 1969, un jeune homme canadien est arrêté à Bruxelles. Il est soupçonné d’écouler des faux tableaux ou plutôt des tableaux peints à la manière de Vlaminck, Modigliani, Dufy, Derain ou encore Toulouse-Lautrec. Cet homme a 29 ans et s’appelle Réal Lessard. Il est en fuite. Il vient de quitter brusquement son amant et mentor, le marchand de tableaux Fernand Legros, après 10 ans d’une vie tumultueuse qui l’a mené du Canada aux Etats-Unis en passant par la France et la Suisse.

Pendant une décennie, de 1958 à 1967, Réal Lessard produit des milliers de toiles, dessins et aquarelles, en imitant le style de grands maîtres. Ces faux, certifiés par des experts patentés, sont ensuite écoulés sur le marché de l’art par Fernand Legros, beau-parleur et escroc flamboyant qui parvient à rouler dans la farine les plus grands connaisseurs et galeristes de la planète.

Cette juteuse combine rapporte des millions de dollars à Fernand Legros qui se perdra, finalement, dans la mégalomanie et une soif d’argent sans limite.

Sur la base des témoignages de Legros et Lessard, le Fantôme de la Radio vous raconte l’histoire d’une des plus grandes arnaques du marché de l’art.

