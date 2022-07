L'affaire Podmore : un garagiste retrouvé mort et une signature qu'on a voulu faire disparaître... en vain

En attendant les résultats, pas question de se tourner les pouces ! Les détectives entament une enquête de voisinage, au cours de laquelle ils apprennent que le gérant du garage avait publié une offre d’emploi, et avait un certain nombre de rendez-vous professionnels. Les inspecteurs vont donc remonter la piste des personnes qui se sont présentées au garage.

Et les papiers envoyés pour analyse à Londres vont livrer une signature, et donc un nom. La personne qui avait arraché la page du registre ne s’attendait surement pas à ce que sa signature soit visible, et lisible, sur les autres pages du registre. Mais on peut le dire, les moyens d’enquête de Scotland Yard sont de plus en plus développés.

"Cette affaire met en lumière l’éventail de plus en plus riche des techniques dont dispose Scotland Yard. Les sciences de la nature sont mises au service de la Justice. On applique des méthodes scientifiques à l’étude des traces d’origine criminelle : biologie, chimie, physique sont mobilisées pour faire "parler" la scène de crime, au maximum. C’est ce qu’on appelle les "sciences forensiques".

Dans ce cas-ci, à l’œil nu, ce morceau de papier envoyé pour analyse ne livre aucune information. On ne distingue absolument rien. Mais avec l’aide d’un composé chimique, l’éther de pétrole, les experts peuvent "révéler" ce qui a été écrit sans l’effacer… Tout n’est pas joué pour autant, car le droit anglais est particulièrement rigoureux dans la théorie des preuves admissibles en matière criminelle. Mais c’est un bon début pour l’enquête…"

Jérôme De Brouwer, historien du droit à l'ULB

Ce nom, cette signature, c’est effectivement une piste. Scotland Yard va se lancer dans des recherches à travers l’ensemble du territoire britannique. Il faut dire qu’on a affaire à un enquêteur de grande renommée. John Prothero est une "vedette" de Scotland Yard. Sa détermination et son calme olympien lui ont d’ailleurs valu une réputation et un surnom : "Gentleman John".

Scotland Yard va devoir mettre en œuvre tout son savoir-faire pour venir à bout de l'affaire Podmore. Alors, crime passionnel ou vengeance ? Pour le savoir, écoutez le 10e épisode de notre feuilleton sur Scotland Yard.