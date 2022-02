L’affaire Neil Young vs Spotify, les Red Hot Chili Peppers, les festivals d’été et le Rock and Roll Hall of Fame : voici votre condensé de l'actu rock en images

Vous êtes au bon endroit si vous cherchez l'essentiel de l'actu de la semaine!

Nous parlons aujourd’hui du retour des Red Hot Chili Peppers avec l'album Unlimited Love prévu pour le 1er avril et le nouveau single " Black Summer " .

Faisons aussi le point sur les festivals d’été. Il y a eu du mouvement cette semaine avec 64 nouveaux noms pour Rock Werchter, une affiche complétée aussi à TW Classic avec The Smile notamment, le projet parallèle de Radiohead, et puis ce changement de tête d’affiche au Graspop : Aerosmith sera remplacé par les Suédois de Sabaton le dimanche 19 juin.

Les derniers jours ont à nouveau été rythmés par "l'affaire Spotify". Vous en trouverez tout le détail ici.

Nous reparlerons aussi de Beth Hart et de sa cover du classique "Black Dog" de Led Zeppelin, de l’hommage rendu par U2 à l’occasion du "dimanche sanglant", et des nommés au Rock and Roll Hall of Fame 2022.

Nous n’oublierons pas pour terminer la suite de la Belgian Music Week jusqu’à dimanche sur tous les medias de la RTBF. C’est dans ce cadre que Ghalia Volt a été désignée " New Artist of The Year ".