L’affaire Nahel peut-elle influencer la montée de l’extrême droite ?

Et pour cause, selon le politologue spécialiste de l’extrême droite et chercheur au CRISP (le Centre de Recherche et d’Information Socio-Politique) Benjamin Biard, "l’extrême droite française notamment se positionne depuis longtemps dans une meilleure protection de légitime défense des forces de l’ordre et dans une thématique sécuritaire au sens large en opérant un amalgame entre la sécurité et l’immigration."

On y est. Alors le drame de Nanterre et les émeutes qui en découlent pourraient-ils accentuer la montée de l’extrême droite ? "Nous manquons encore du recul nécessaire pour apporter des nuances", affirment Pierre Vercauteren et la totalité des politologues que nous avons interviewés pour cet article. Toutefois, "qu’il y ait une tentative de récupération par la droite de ce qui s’est passé est probable."

"Tout dépendra de la façon dont les partis, en l’occurrence la République En Marche ! (parti fondé par Emmanuel Macron, ndlr) se positionne sur le sujet et du traitement médiatique des manifestations", complète Archibald Gustin, politologue spécialiste de l’extrême droite à l’ULiège. "Il existe en France un paysage médiatique plus à droite qu’en Belgique. Si ce paysage met davantage l’accent sur le côté casseur que sur les violences et racisme au sein des forces de l’ordre, alors ils colporteront un discours plus favorable à l’extrême droite."