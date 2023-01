L’affaire Monica Lewinsky éclatait il y a 25 ans : comment Bill Clinton en sortit plus populaire que jamais

Face à de telles preuves brandies par l’accusation, Bill Clinton est obligé de changer sa version des faits sous peine de paraître pour un menteur…

"Liar !", le mot s’affiche à la une de la presse avec la photo du président, l’affaire est sérieuse. Le président américain va alors tenter d’expliquer qu’il n’a pas menti : il n’a pas eu de relation sexuelle à proprement parler avec Monica Lewinsky mais "une relation inappropriée". Un des journalistes politiques les plus célèbres des États-Unis, Jim Lehrer, lui demande alors de préciser sa pensée. "Ce n’était pas à proprement parler une relation sexuelle, vous voyez ce que je veux dire" explique le président qui sans utiliser les mots, suggère qu’il n’y a pas eu de pénétration. C’est pourquoi, de son point de vue, il n’a pas menti.

Cela n’empêchera pas la procédure de destitution lancée contre lui par la majorité républicaine de la chambre des représentants. Mais il n’y aura pas de majorité des deux tiers au Sénat pour aller plus loin, certains sénateurs républicains voteront même avec les Démocrates contre la procédure de destitution, le fameux impeachement. On connaît bien à présent la manière dont cela fonctionne puisque l’impeachement a été lancé à deux reprises contre Donald Trump, d’abord accusé d’abus de pouvoir fin 2019 et ensuite d’incitation à l’insurrection après l’assaut du capitole de janvier 2021. Là non plus la procédure ne passera pas la rampe du Sénat.