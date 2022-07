L'affaire Lord Russel, ou les débuts de Scotland Yard

Lord William Russel, ce n’est pas n’importe qui. C’est le rejeton de l’une des familles les plus en vue en Angleterre : c’est le dernier fils du duc de Bedford. La mort de Lord Russel touche toute la bonne société anglaise, et jusqu’au Palais de Buckingham. Il faut trouver l’assassin.

Seulement, il n’y a pas de témoin et très peu d'indices. Et les policiers en patrouille cette nuit-là n’ont rien relevé d’anormal.

On a bien retrouvé un butin, laissé en plan dans le hall d’entrée. On a remarqué que la porte arrière avait été fracturée… mais sans la moindre trace de pas en provenance de l’extérieur.

Après ces premiers devoirs d’enquête, on fait appel à Scotland Yard pour ce dossier délicat. Et c’est l’inspecteur William Pearce qui est envoyé. Il n’écarte aucune piste. Mais il dispose de peu de temps.

Et de peu de crédit aussi, précise Jérôme De Brouwer, historien du droit à l'ULB : "En 1840 Scotland Yard n’a pas du tout l’aura, la représentation positive qu’on lui connait ensuite, vers la fin du siècle. C’est une jeune institution. La Metropolitan Police a été créée en 1829. C'est-à-dire 11 ans plus tôt. Le Peel’s Police Act a établi Scotland Yard pour "améliorer la police dans et aux environs de la métropole. C’est Sir Robert Peel, le Home Secretary, qui en fut l’instigateur. Son motif ? La nécessité de réunir les différentes unités de police, de gardes et de patrouilleurs éparpillés dans la ville de Londres".

Il faut dire qu'à l’origine, les missions de la Metropolitan Police étaient principalement le maintien de l’ordre public et la prévention des crimes, pas l’investigation criminelle.

Scotland Yard ne dispose donc pas d’un arsenal d’enquête très diversifié. Il faut dire que l’état de la science et des techniques ne permet pas encore grand-chose. L’enquête repose donc sur les témoignages, les techniques d’interrogatoire, l’observation, la réflexion et la déduction.