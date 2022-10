"L’affaire Lamkel Zé" prend de l’ampleur : après ses insultes, il va devoir s’excuser auprès de l’Antwerp… mais ne compte pas le faire

Didier Lamkel Zé et le football belge, épisode 836. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, le pétard ambulant camerounais, aujourd’hui à Courtrai, s’en était violemment pris aux supporters de l’Antwerp, son ancien club.

Il leur avait reproché leur comportement raciste pendant la rencontre opposant les deux clubs et avait dérapé par la suite, fêtant la victoire du KVK (2-1) par des chants "Fuck You" et plusieurs doigts d’honneur en direction des supporters anversois.

Par la suite, il avait publié une story très claire sur Instagram, où une simple zone de texte indiquait "Fuck Antwerp".

Des insultes qui ne passent évidemment pas auprès du Comité disciplinaire qui a décidé de suspendre l’ailier pour deux matches avec sursis. En sus, Lamkel Zé sera prié d’organiser une réunion avec les dirigeants anversois et certains supporters du club. Une réunion où le thème du racisme sera évidemment abordé et lors de laquelle Lamkel Zé sera prié de s’excuser.

Sauf qu’il n’a aucune intention de le faire. Que du contraire même. Sur Instagram, Lamkel Zé a publié une nouvelle story on ne peut plus claire : "Je ne vais jamais m’excuser auprès de ces racistes. J’en ai assez…"

En cas de refus définitif, il risque un match de suspension supplémentaire. Drôle de sanction…