L’affaire Jean-Yves Morel : "La petite maison de l’horreur" qui glaçait la France en 1998

À La Frenaye, en Normandie, Marylène Roussey, 17 ans, disparaît le 5 avril 1996. Un an plus tard, le 24 juin 1997, Elisabeth Griffin, 23 ans, disparaît à son tour. Il n’existe aucun lien entre elles deux si ce n’est une troublante ressemblance physique et une connaissance en commun : un certain Jean-Yves Morel, 35 ans, technicien de laboratoire. Il est le beau-frère de Marylène et le maître de stage d’Elisabeth, et sera reconnu coupable du double meurtre sordide des deux jeunes femmes en 2000, dont l’un, précédé d’un viol.

L’homme, d’apparence tellement banale, marié et père d’une petite fille, apprécié de ses voisins et de ses collègues de travail, a pourtant tué sa propre belle-sœur, Marylène, alors qu’on pensait d’abord qu’elle avait fugué. Plus tard, il a violé et tué Elisabeth, qui avait effectué un stage dans l’entreprise de pétrochimie où il travaillait et avec qui il avait sympathisé. Morel avait ensuite dissimulé les cadavres dans son pavillon: sa belle-sœur dans le jardin, et l’étudiante à 1m50 sous une dalle de béton coulée dans le garage.

Il aura fallu deux ans d’enquête pour que les gendarmes parviennent à faire craquer l’impassible Jean-Yves Morel.